T1霍華德客場首秀 雲豹仍不敵特攻吞敗

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（中央社記者龍柏安台北17日電）T1桃園永豐雲豹洋將霍華德今天首度在客場上陣，可惜第3節被對手拉出一波21比6攻勢打壞行情，終場94比103不敵新北中信特攻，不但苦吞5連敗，本季客場仍未開胡。

台灣運彩xT1聯盟新北中信特攻，今天在主場迎戰「魔獸」霍華德（Dwight Howard）領軍的桃園永豐雲豹，這也是兩隊本季第2度交手，雙方上次碰頭雲豹在主場克服最多25分落後，歷經延長賽後逆轉勝，也是本季至今唯一的勝場。

霍華德因膝傷休息近1個月後，昨天在主場傷癒歸隊，賽前球隊戰績以1勝5負，在聯盟敬陪末座，今天是他連2天出賽，球隊似乎也刻意調整他的上場時間，他出賽28分鐘，繳出15分、6籃板與3助攻，可惜未能幫助球隊止敗。

雲豹今天以本土射手盧捷閔表現最優，上半場他三分球9投5中，一度幫助球隊以48比46取得微幅領先，而他全場累計飆進9顆三分球，轟下生涯新高的34分。

沒想到第3節戰況丕變，雙方一度鏖戰成65比65平，接下來地主特攻拉出一波21比6的攻勢，讓他們甩開對手糾纏，並帶著雙位數領先進入決勝第4節，最後他們也頂住對手反撲，拿下2連勝。

特攻主控林韋翰今天繳出18分、12助攻與11籃板，成為T1聯盟在正規賽期間，達成「大三元」紀錄的本土第一人。

此外，台灣啤酒英熊靠著洋將愛禮（Cleanthony Early）攻下本季次高的38分帶領下，客場以92比80力挫主場的台中太陽。（編輯：張芷瑄）1111217