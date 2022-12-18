更多編輯台推薦新聞：
日本摩洛哥寫驚奇、C羅落淚告別 卡達世足10大難忘鏡頭回顧
運動

日本摩洛哥寫驚奇、C羅落淚告別 卡達世足10大難忘鏡頭回顧

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake
科技

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
夏威夷航空遇亂流11人重傷 乘客被拋飛撞天花板
首頁 / 運動

任內最後一次台北馬拉松 柯文哲盼持續舉辦

2022/12/18 08:45（12/19 09:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北馬拉松今天登場，也是市長柯文哲任內最後一次，他致詞表示，馬拉松跟騎一日雙塔一樣，成功與否在於意志力，希望台北馬拉松一棒一棒跑下去，成為台北城市的驕傲。

2022台北馬拉松今天上午6時30分，2萬8000名跑者從台北市政府前廣場開跑。柯文哲致詞表示，台北馬拉松是北市的標誌，也是一個驕傲，能夠在市區舉辦符合世界田徑總會菁英標籤標準的馬拉松賽事，是所有市民朋友、市府團隊、工作人員、志工、贊助企業以及每一名參與者共同努力的成果。

柯文哲說，其實跑馬拉松跟自己騎一日雙塔一樣，成功與失敗的差別其實就是意志力而已，勉勵今天的跑者秉持最大的意志力來跑。

柯文哲表示，今年主辦單位將賽道進行優化調整，行經許多著名景點，周邊也有啦啦隊以及表演來為跑者加油打氣。希望大家在跑步的時候放鬆心情，爭取自己最好的成績。

柯文哲說，台北馬拉松是台北的標誌，希望每年12月第3週的週日，所有人都記得台北馬拉松賽事日，也讓台北馬拉松一棒一棒跑下去，成為台北城市的驕傲。（編輯：黃世雅）1111218

#柯文哲
#台北
#世界田徑總會
柯文哲
彭振聲缺席市政交接 秦慧珠指柯文哲團隊擺爛 彭振聲缺席市政交接 柯文哲：主要是負責排行程
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族