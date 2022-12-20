馬鋼替球芽頒獎獲「馬中赤兔」春聯 小球員送暖暖包

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中華職棒中信兄弟隊球員馬鋼20日受邀替球芽基金頒獎，馬鋼獲得「馬中赤兔」春聯（圖），小球員也幫馬鋼加油，希望他明年拚上一軍。（球芽基金提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中信兄弟球員馬鋼今天受邀替球芽基金頒獎，馬鋼獲得「馬中赤兔」春聯，天冷小球員也「很暖心」，主動送上暖暖包，也幫馬鋼加油、希望馬鋼明年拚上一軍。

球芽基金成立至今邁入第9年，去年受到台積電「棒助小英雄」計畫支持後，服務範圍從原本的花蓮擴大到新竹縣，今年更將台中市3所國小棒球隊也加入計畫中。

中信兄弟球員馬鋼今天受邀至台中市和平區自由國小擔任頒獎嘉賓，馬鋼來自南投縣久美部落，國小以及國中都在台中市的球隊，外婆家也住在台中市和平區。

馬鋼除了在朝會時間替今年獲得獎學金的3名小球員頒獎之外，學校也邀請馬鋼參加藝術深耕課程，邀請出身東勢的山城藝術家陳銘儀教導全校小朋友一起寫春聯，明年是兔年，陳銘儀特別提筆寫下「馬中赤兔」贈送給馬鋼，祝福他在新的一年能夠闖出屬於他的一番天地。

自由國小位於台中市和平區的雙崎部落，全校共有近30名小朋友，以泰雅族為主，天氣寒冷，小朋友看到馬鋼到訪，主動拿出自己的暖暖包給馬鋼，讓馬鋼稱讚是「小暖男」。

今天一同擔任頒獎嘉賓的順天環匯營運總監賀威添也特別贈送優質書籍及文具給自由國小棒球隊，他說，跟著球芽基金走訪了3所學校，感覺好像回到小時候，這些小球員或許有一天可以朝著自己的目標踏入職棒，但也別忘了喜歡棒球，也還有其他跟棒球有關的行業可以嘗試，一樣可以待在棒球圈，並承諾未來有餘裕的話，順天環匯酒店也希望能夠有機會提供更多的資源給孩子。

馬鋼分享小時候有領過陳偉殷獎學金，覺得球芽獎學金對小朋友是一種很正面的鼓勵，他鼓勵小球員一定要記得多閱讀，因為不管是知識或者是跟人交流，閱讀都能夠幫助到自己。

馬鋼希望小球員們在球技和學業上能夠找到平衡點，而在活動尾聲，小球員們也大聲的跟馬鋼說：「明年一定要拚上一軍喔！我們都會幫你加油。」（編輯：張芷瑄）1111220