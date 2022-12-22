公鹿安特托昆博45分白搭 密契爾助騎士守成奪勝[影]

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NBA密爾瓦基公鹿安特托昆博21日繳出本季新高45分仍無力回天，公鹿終場以106比114輸給克里夫蘭騎士。（圖取自twitter.com/Bucks）

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（中央社克里夫蘭21日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博今天繳出本季新高的45分且抓下14籃板仍無力回天，終場克里夫蘭騎士以114比106擊敗東區聯盟第一的公鹿。

法新社報導，騎士本季先前2場遭遇公鹿的對決都因賽末崩盤而吞敗收場，但密契爾（Donovan Mitchell）今天貢獻36分，讓騎士在第4節底定奪勝大勢。

密契爾全場不僅罰球16投15中，包括在第4節9罰9中，也得到隊友賈蘭德（Darius Garland）砍下23分、艾倫（Jarrett Allen）貢獻19分的大力支持。

騎士本季主場戰績16勝2敗，全聯盟最佳。

公鹿除安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）外，只有兩人得分達到兩位數，分別是羅培茲（Brook Lopez）的14分及菜鳥波尚（MarJon Beauchamp）的11分。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1111222