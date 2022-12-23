劉俊緯富邦U18手感升溫歸功世足 致敬姆巴佩

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（中央社記者謝靜雯新北23日電）新北藍（穀保）劉俊緯今天賽前在富邦U18僅敲2安，今天4強與新北白隊交手，單場2安、有一支三壘打，上到三壘比出手勢跟世足法國隊球星姆巴佩致敬，也透露打擊升溫的秘密和世足有關。

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，4強戰是「新北內戰」，由穀保家商代表的新北藍隊，對上以鶯歌工商為主體的新北白隊。兩隊比賽前半段僵持不下，新北藍隊5局靠著接連4支安打單局攻下4分、奠定勝基，終場以5比1拿勝、晉級冠軍戰。

新北藍隊3棒劉俊緯今天賽前總計10打數敲出2支安打，今天單場2安，首局敲出一壘安打，5局敲出三壘打、貢獻1分打點，打擊手感升溫。

新北藍隊總教練周宗志表示，劉俊緯一直是球隊很穩定的野手，黑豹旗打完之後球隊有休息一陣子，這個比賽開打前幾場，劉俊緯雖然沒有突出的打擊表現，但有持續調整。

周宗志稱讚劉俊緯的適應能力很快，今天比賽發揮好的效果，「他很有自己的方法，不會一直沉浸在低潮或者1、2次打席打不好的狀況中，心態上很成熟，攻守都很平均。」

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劉俊緯表示，黑豹旗過後球隊休息一陣子，加上天氣影響，幾乎只能在室內練習，沒辦法維持比賽感覺，被問起調整回好手感的方法，劉俊緯笑說要歸功世足遊戲。

劉俊緯透露，昨天發現一款世界盃足球賽的遊戲，和隊友林佳緯、孫易磊一起玩，也可以培養默契，今天打出三壘打，劉俊緯做出致敬法國隊球星姆巴佩（Kylian Mbappe）的動作（雙手抱胸）；劉俊緯是法國隊球迷，他直言姆巴佩很強，決賽上演帽子戲法，喊話明天冠軍戰要敲3安。（編輯：屈享平）1111223