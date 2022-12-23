城市盃青少棒長安拚連霸 張泰山之子張可洛參賽

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2022年台北城市盃青少棒賽將於24日開打，此次共24支球隊參賽，上屆冠軍北市長安力拚2連霸，今年有2支新球隊新竹虎林國中與桃園大園國中，大園陣中有「泰山之子」張可洛，表現也受期待。圖為2021年長安奪冠畫面。（臺北市棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月23日

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）2022年台北城市盃青少棒賽將於24日開打，此次共24支球隊參賽，上屆冠軍北市長安力拚2連霸，今年有2支新球隊，桃園大園國中陣中有「泰山之子」張可洛、表現也受期待。

第17屆台北城市盃青少年棒球錦標賽將於24日開打，往年都會邀請國際球隊如日本、韓國球隊參賽，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年賽事停辦，近2年則是「全本土」以全國賽方式辦理。

台北市棒球協會理事長陳炳甫表示，全球即將戰勝疫情，期望能在不久的未來就能邀請國際球隊參賽，跟台灣好手們切磋交流。

上屆冠軍戰台北市長安國中展現韌性，擊敗桃園新明國中、順利奪冠，也將冠軍獻給因癌症過世的前教頭陳逸松，陳逸松是中華職棒兄弟象隊退役球員，雖然是老球員出身，卻不採傳統的打罵教育，學生都叫他「陳爺爺」。

此屆賽會總計24隊參賽，也有不少亮點，台北市大理國中鄧富洋是今年桃園盃青少棒組全壘打王，新北市新泰國中高正惟是2022年美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽冠軍成員，桃園新明國中則是111年謝國城盃亞軍班底。

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本屆「新同學」包括新竹虎林國中與桃園大園國中，大園陣中有「泰山之子」張可洛，爸爸是中職退役球星、現味全龍隊教練張泰山，他也繼承爸爸的打擊實力，在陽明山盃拿下青少棒組打擊獎第2名，表現也備受期待。

城市盃於24日至28日舉行，比賽地點包括天母棒球場、新生公園棒球場與觀山棒球場，賽事不收門票、自由入場；首兩屆城市盃由新明包辦冠軍，之後再無球隊達成連霸紀錄，2013年至2019年的冠軍球隊都是日本與韓國球隊，長安此次要挑戰2連霸。（編輯：張芷瑄）1111223