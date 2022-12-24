劉俊緯3安2打點是MVP 富邦U18新北藍5連霸

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2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰24日登場，新北藍隊劉俊緯（前中）全場貢獻3安2打點，助隊終場以7比1拿勝，完成5連霸。中央社記者謝靜雯攝 111年12月24日

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）富邦U18棒球賽冠軍戰新北藍今天與新竹市隊交手，新北藍隊劉俊緯3安2打點，陳睦衡中繼穩守，率隊以7比1拿勝、完成5連霸；劉俊緯調適能力佳、關鍵比賽挺身而出，拿下大會MVP。

2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰由新北藍隊（穀保家商）與新竹市隊（成德高中）交手，新北藍隊投打發揮。

新北藍隊首局就有攻勢，靠著保送、劉俊緯二壘打先馳得點，林佳緯安打送回第2分，3局再靠著簡煜恩、劉俊緯接連安打、林佳緯高飛犧牲打送回第3分。

新北藍隊4局再起攻勢，靠著失誤、許子謙、韓碩恆、邱鑫、劉俊緯接連安打，單局再添3分、拉開領先差距，6局靠著失誤、盜壘、滾地球跑回團隊第7分。

新竹市隊前3局沒有拿下分數，4局抓準新北藍隊先發投手孫易磊有狀況，靠著接連3支安打拿下1分，新北藍隊換上陳睦衡中繼登板、阻斷新竹市隊攻勢。

孫易磊今天先發投3.2局被敲6支安打，投出3次三振，失掉1分責失分、拿下勝投，陳睦衡中繼3.1局沒被敲出安打、無失分，黃仲翔後援1局飆2K、替球隊守住勝利。

新北藍隊總教練周宗志表示，孫易磊今天狀況沒有很好，好球率和決勝球的部分沒有很理想，危機時讓陳睦衡登板，陳睦衡也達成教練團交代的任務，面對危機可以冷靜收拾，算是此次投手群最大的收穫。

野手部分，周宗志點名劉俊緯表現關鍵，雖然開賽前幾場沒有表現很好，但有快速的自我調適能力，關鍵比賽維持穩定，帶領球隊拿下勝利。劉俊緯冠軍戰單場3安2打點，也拿下賽會MVP，另外獲選最佳9人游擊手獎、打擊獎第3名。

完成5連霸，周宗志表示，這是每屆的球員一起努力達成的，他們把自己的本分做好，另外也感謝蔡明堂全心支持球隊，才可以達成這個成績。（編輯：張芷瑄）1111224