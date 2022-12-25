爸爸黃欽智即刻救援 黃宥銘城市盃好投長安搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）台北城市盃青少棒賽北市長安國中黃宥銘今天先發6局無失分，展現壓制力，率隊以2比0擊敗新北新泰國中；好投背後功臣，要感謝爸爸黃欽智即刻救援，比賽前快遞人工淚液到球場。

2022年台北城市盃青少年棒球錦標賽台北市長安國中今天與新北市新泰國中交手，長安派出身高184公分的投手黃宥銘先發。

黃宥銘雖然第2局被首名打者敲出三壘安打、投出觸身球保送，但接著先讓打者敲出滾地球抓到1個出局數，再連飆2K化解危機。

黃宥銘3到6局只再讓1人靠著保送上壘，總計用78球投6局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、2次四死球，無失分，好投壓制，率隊搶勝。

黃宥銘遺傳到爸爸黃欽智的好身材，目前國三身高184公分，他笑說很感謝爸爸的基因，以及愛棒球的心，「平常有機會爸爸也會帶我去練球，傳授一些投手丘上的心態、觀念，滿受用的」。

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黃欽智不僅愛棒球，也愛寶貝兒子，今天賽前插曲，黃宥銘有戴角膜塑型片矯正視力，但臨時需要人工淚液，急電父親「快遞」送到球場，算是黃宥銘今天好投的幕後功臣，「其實我都會準備，但今天不太舒服，就請爸爸跑一趟，很感謝他」。

對手新泰的總教練正好就是黃欽智的前隊友「鳥仔」梁如豪，梁如豪笑說，黃宥銘的身材、協調性都比爸爸還要好，「很可能青出於藍，雖然他們今天贏了我們，能看到下一代的孩子這麼優秀，就是最棒的事。」（編輯：陳仁華）1111225