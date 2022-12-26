盧奕呈再見高飛犧牲打 大專棒球聯賽國體複賽首勝

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111學年度大專棒球運動聯賽（公開一級）8強複賽26日開打，上屆冠軍國立體大與亞軍台東大學首戰碰頭，國立體大（圖）9局靠著盧奕呈再見高飛犧牲打，以4比3拿勝。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月26日

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽今天開打，上屆冠亞軍首戰碰頭，國立體大9局靠著盧奕呈再見高飛犧牲打以4比3拿勝，總教練邱俊文表示，複賽第一戰就張力十足，收穫良多。

111學年度大專棒球運動聯賽（公開一級）8強複賽今天在台中台體大棒球場開打，上屆冠軍國立體大與亞軍台東大學此次預賽首戰就碰頭，國體以7比6拿勝，今天複賽首戰又強碰。

國體1局下靠著徐博瑋敲出左外野二壘安打、接連四壞保送攻佔滿壘，林威志適時安打，一棒送回2分取得領先，東大2局上追回1分，國體3局下靠著戴昊恩陽春砲再添1分。

東大沒有放棄追分機會，6局靠著黃炫豪率先敲出三壘安打，1人出局後鍾國華安打拿下1分，7局1人出局後先靠著失誤上壘，2人出局後鍾少華安打，幫助東大送回追平分。

國體9局下靠著蔡袁華辰率先敲出安打，再靠觸擊上二壘，林志光獲得故意四壞保送，林逸翔敲出三壘滾地球，三壘手發生失誤攻佔滿壘，盧奕呈敲出再見高飛犧牲打，幫助球隊拿下勝利。

複賽首戰又碰頭，又是1分差拿勝，國體總教練邱俊文笑稱兩隊有緣，也提到有預期這場比賽不好打，大概會是五五波或六四波，「東大近幾年在3名教練的帶領下，實力有明顯進步，這是場有張力的好比賽，能讓球員學習到很多」。

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邱俊文提到，東大陣中有許多過去兩年有參賽經驗的球員，相對而言國體則是在換血中，能在複賽第一場比賽遇到如此高張力的比賽，並且順利奪勝，對國體來說收穫良多；不過邱俊文也認為，球員需要提升比賽專注力，不要因為複賽有轉播而影響表現，「該打擊、投球、守備、跑壘，就專注在當下」。

東大總教練王信民則表示，球員們都已經盡力了，打擊上團隊也有敲出11支安打，只是結果不如預期，「但今天表現看來大家都很拚了」。（編輯：陳仁華）1111226