中山為LLB奪冠班底 城市盃闖4強教頭更重視態度

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）台中市中山國中球員為今年LLB次青少棒奪冠班底，今天在台北城市盃青少棒賽8強與花蓮三民國中交手，中山以4比3拿勝晉級4強；有國際賽磨鍊，但總教練藍文權更重視球員態度。

2022年台北城市盃青少年棒球錦標賽決賽，台中中山國中8強與花蓮三民國中交手，中山開賽就有攻勢，1局下靠著方紹齊安打、陳韋帆三壘打先馳得點，邱宥得安打送回第2分。

三民3局上追回1分，中山4局下靠著邱宥得安打、失誤、高飛犧牲打再跑回1分，5局陳韋帆再敲二壘打，替球隊多添1分保險分；三民6、7局各追1分，但攻勢沒有延續、1分差吞敗。

三民先發投手巫宏威總計投4.2局被敲6支安打，投出2次三振、2次保送，失掉1分責失分、拿下勝投。

藍文權說，巫宏威今天開賽控球不是很穩定，開局就先投出保送，連續一直投壞球，還好有適時止血、把傷害降到最低，沒釀成大量失分，但還是有遇到很多危機。

中山此批球員今年8月在世界少棒聯盟（LLB）次青少棒拿下冠軍，被問起是否有感覺到球員們國際賽磨鍊後的成長，藍文權說，當時奪冠是國二、現在球員們已升上三年級了，經驗上比較成熟，但更注意球員們的態度。

藍文權解釋，不斷提醒球員們，不要因那些成績就驕傲，不然會阻礙進步，國中還是學生階段，以教育為主，希望球員們懂得謙虛、不斷地精進自己、未來的路還很長。

中山拿勝晉級4強，明天4強將與上屆冠軍台北市長安國中交手，另外一場4強賽是「桃園內戰」，將由仁和與新明爭冠軍戰門票。（編輯：張芷瑄）1111227