顏鉑勛後援穩守 台中中山奪城市盃隊史首冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022台北城市盃青少年棒球錦標賽28日進行最後一天賽程，台中市中山國中冠軍戰比賽後半把握機會搶分，陣中顏鉑勛後援穩守，助隊以7比4拿下本屆冠軍。中央社記者謝靜雯攝 111年12月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北28日電）台北城市盃青少棒賽台中市中山國中展現韌性，4強靠著再見安擊敗台北市長安國中，冠軍戰比賽後半段把握機會搶分，加上顏鉑勛後援穩守，終場以7比4擊敗桃園新明、拿下隊史首冠。

2022年台北城市盃青少年棒球錦標賽，台中市中山國中帶著今年LLB次青少棒奪冠班底參賽，預賽對新竹縣關西國中、新北市二重國中，8強對花蓮縣三民國中都是1分差拿下比賽勝利。

今天4強中山與台北市長安國中交手，中山7局靠著宋米家敲出再見安打，以7比6拿勝晉級冠軍戰，再次展現韌性。

中山冠軍戰與桃園市新明國中交手，兩隊5局打完4比4僵持不下，中山6局把握機會搶分，靠著單局3支安打、對手1次守備失誤，攻下3分、奠定勝基，順利奪冠。

中山投手顏鉑勛後援投3.1局被敲出5支安打，投出2次四壞保送、1次三振，失掉2分（1分責失分），拿下冠軍戰勝投，也獲選最有價值球員（MVP）。

中山總教練藍文權表示，這是場高張力的比賽，雙方實力都很好，就看誰可以把握住得點圈有人的機會，「我們比較幸運，有把握住、球隊拿勝的機會就比較高」。

藍文權也提到，此次比賽各隊實力都很好，中山很多場比賽都是1分險勝，4強賽再見安打拿勝，對球員們的自信也有很大的提升。

中山拿下城市盃隊史首冠，但藍文權表示，還是會提醒球員們保持謙虛，結果是好的，但過程中還是有很多地方需要檢討改進，不斷反省、檢討，才會進步。

顏鉑勛冠軍戰後援好投拿下MVP，藍文權表示，顏鉑勛是投、守、打都蠻穩定的球員，雖然球速不是很快，但控球和冷靜、表現值得讚許。（編輯：張芷瑄）1111228

2022台北城市盃青少年棒球錦標賽28日進行冠軍戰，由台中市中山國中（圖）交手桃園市新明國中，終場中山以7比4奪勝，拿下隊史首冠，球員們開心慶祝。（台北市棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月28日