方紹齊心理素質佳城市盃好表現 教頭點名MVP

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台中市中山國中28日在2022年台北城市盃青少年棒球錦標賽奪冠，冠軍戰先發投手方紹齊（圖）是總教練藍文權心目中的MVP。中央社記者謝靜雯攝 111年12月28日

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）台中中山國中今天城市盃青少棒賽擊敗桃園新明，拿下隊史首冠，冠軍戰先發投手方紹齊是教頭藍文權心中MVP，被讚心理素質很好；方紹齊受爸爸影響開始打球，但他自信地說「現在已經比爸爸強很多」。

2022年台北城市盃青少年棒球錦標賽，台中市中山國中是今年LLB次青少棒賽奪冠班底，球員陣容整齊，今天4強靠著再見安打擊敗上屆冠軍台北市長安國中，冠軍戰與桃園市新明國中交手。

中山國中好手方紹齊4強3打數敲出1支安打，也有中繼登板投1.1局失掉3分責失分，冠軍戰再扛先發投手。

方紹齊冠軍戰前2局雖有讓對手上壘，但力守不失分，3局2人出局後接連被敲2支安打失掉1分，4局續投1人出局後被敲出二壘打，2人出局後對手靠著捕逸跑回1分，方紹齊4局沒有投完退場。

方紹齊冠軍戰總計投3.2局僅被敲出4支安打，投出1次四壞保送，失掉2分責失分，表現不算差，打擊方面冠軍戰單場2安、有1支二壘打。

藍文權表示，方紹齊心理素質很好，面對很多狀況都可以冷靜處理，投球方面雖然不是速度很快，但控球好、協調性佳，打擊方面爆發力不錯、又有速度，無論投打各方面都不錯。

方紹齊也是今年LLB次青少棒賽冠軍戰先發投手，但被問起出國比賽有沒有什麼收穫，他笑著說「還好」，雖然對手很強，但對自己很有信心。

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方紹齊自評今天冠軍戰先發表現還可以，變速球和控球都不錯，隊友比賽前半段就有得分，所以投起來沒有壓力。

方紹齊從國小三年級開始打球，會開始打球是因為看爸爸玩棒球覺得好玩，家族中也有不少人在打球，方紹齊的表哥是中職中信兄弟隊野手馬鋼，方紹齊賽後受訪時爸爸也在一旁，但他很有自信地說，「我現在已經比爸爸強很多了」；他的偶像是中職味全龍隊野手林智勝。（編輯：陳仁華）1111228