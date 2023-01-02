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詹詠然新賽季首戰開紅盤 晉奧克蘭網賽女雙8強

2023/1/2 16:03
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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣網球雙打好手詹詠然新賽季首戰與智利選手瓜拉奇攜手，今天奧克蘭女網賽女雙首輪以7比5、6比1擊敗日本選手日比野菜緒與澳洲選手詹德拉姆利亞，闖進8強。

詹詠然去年9月參加在日本東京舉行的泛太平洋女網賽時，身邊的搭檔換成智利選手瓜拉奇（Alexa Guarachi），而詹詠然相隔3個多月再度出賽，這次前進本週前進紐西蘭參加奧克蘭女網賽，兩人再度合體。

詹詠然與智利選手瓜拉奇女雙首輪遭遇到日本選手日比野菜緒與澳洲選手詹德拉姆利亞（Olivia Tjandramulia）組成的「日澳聯軍」。

雙方人馬首盤上演破發大戰，一路僵持至盤末，「台智組合」再度破發得手，以7比5拿下首盤。

「台智組合」次盤乘勝追擊，一開始就連拿3局，包括在第2局率先攻破對手發球局，儘管第5局遭遇破發危機，仍順利化解，並在盤末再下一城，最終以6比1贏得勝利，連拿2盤，收下8強門票。

詹詠然的「台智組合」爭奪4強門票之戰，對手將是巴西的馬丁斯（Ingrid Martins）與美國女將尼爾（Ingrid Neel）。（編輯：屈享平）1120102

#詹詠然
#瓜拉奇
#日比野菜緒
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