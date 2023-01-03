更多編輯台推薦新聞：
專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣
國際

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜
國際

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

NFL水牛城比爾球員比賽中倒地緊急送醫 隊友球迷淚崩

2023/1/3 15:44（1/3 15:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NFL水牛城比爾安全衛韓林（倒地者）在2日比賽將對手擒抱在地後，他起身後不久，又直挺挺往後倒在地上。（美聯社）
NFL水牛城比爾安全衛韓林（倒地者）在2日比賽將對手擒抱在地後，他起身後不久，又直挺挺往後倒在地上。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社辛辛那提2日綜合外電報導）NFL水牛城比爾客場挑戰辛辛那提孟加拉虎一役，韓林（Damar Hamlin）在比賽中倒地，並在接受心肺復甦術（CPR）後，被用救護車從場上載往醫院，目前情況危急。

24歲的安全衛（safety）韓林在今天比賽第1節剩下5分58秒時，將孟加拉虎的希金斯（Tee Higgins）擒抱在地，他在自己起身後不久，卻又直挺挺往後倒在地上。

比賽因此暫停，醫護人員也立即進場為韓林急救，兩隊的球員則在場上單膝下跪為他祈禱，職業美式足球聯盟NFL也在稍後宣布將比賽延期。

韓林在當地時間晚上9時25分被送到醫院，兩隊球員也回到休息室，有些人的淚水忍不住潰堤。

NFL總裁古戴爾（Roger Goodell）在聲明中說：「韓林在倒下後，立即獲得球隊、獨立醫療人員、地方醫護人員的處置。」

「他之後被送到當地的醫院，目前情況危急。」

「我們的心與韓林及水牛城比爾同在，未來在情況許可下，我們會持續提供更多相關訊息。」

韓林在比賽中倒地，並接受CPR，隊友和工作人員跪地為他祈禱。（美聯社）
韓林在比賽中倒地，並接受CPR，隊友和工作人員跪地為他祈禱。（美聯社）

韓林倒下後，他的家人從看台進到球場陪在他身邊，並跟他到辛辛那提大學醫學中心（University of Cincinnati Medical Center）。當地媒體表示，兩隊的球迷不分你我，都到醫院門口等待進一步消息，有些人手上還拿著蠟燭。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，水牛城比爾在聲明中指出，韓林在出戰辛辛那提孟加拉虎的比賽中發生撞擊而心臟驟停，他在場中恢復心跳，被送往辛辛那提大學醫學中心接受進一步檢測和治療，情況仍危急。

目前還不確定兩隊的比賽何時才會重新開打。

NFL球員工會表示，韓林的健康是第一要務。

球員工會說：「我們持續和兩隊及NFL聯繫，此刻最重要的是韓林的健康福祉。」

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）也對韓林表了關切。她在推特（Twitter）上寫說：「我們的心與他的家人、他所愛的人，及整個水牛城比爾大家庭同在。」

韓林倒下時，孟加拉虎7比3領先，球場也變得鴉雀無聲，大家也很快知道情況十分嚴重。

許多球迷當場哭了，也有人呆坐在座位上，一直到比賽確定延賽為止。

球員和教練都沒有參加記者會。

韓林是賓夕法尼亞州人，大學時在匹茲堡（Pittsburgh）打球，並在2021年NFL選秀會上，被比爾以第6輪、總順位第212位選上。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1120103

韓林在2021年NFL選秀會上，被比爾以第6輪、總順位第212位選上。（圖取自instagram.com/d.ham3）
韓林在2021年NFL選秀會上，被比爾以第6輪、總順位第212位選上。（圖取自instagram.com/d.ham3）
#韓林
#比爾
#NFL
延伸閱讀
歐國盃丹麥球員突然倒地 CPR送醫後甦醒丹麥艾利克森心臟驟停鬼門關前走一遭 3度叩關世足賽證明自己
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族