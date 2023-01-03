籃協擬邀3聯盟討論 一級國際賽規劃強制徵召

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）近來服補充役選手在列管期間的徵召問題成為體壇焦點，籃球協會秘書長李雲翔今天說，目前規劃與體育署和3聯盟討論，擬將國際賽分為一、二級，而一級賽事將採強制徵召。

旅美棒球好手張育成在服完12天補充役後，還需列管5年，但近日傳出他婉拒參加世界棒球經典賽，連帶的兵役問題也引發討論。

針對列管球員參加國際賽一事，李雲翔今天出席活動接受媒體聯訪時表示，未來規劃將國際賽分為一、二級，一級賽事將採強制徵召，二級則不會強制。

他舉例，亞運、世界盃資格賽、亞洲盃資格賽以及國內籃球最大盛事瓊斯盃等，可能會列為一級賽事，但還需與體育署、台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+、T1聯盟、超級籃球聯賽（SBL）討論。

李雲翔透露，這幾年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緣故，考量旅外球員多在中國男子籃球職業聯賽（CBA）打球，加入台灣隊以及返回母隊，前後可能近1個月時間都在隔離，「太不人性」，因此遇到重要賽事才會全力徵召，去年在關島舉行的亞洲盃男籃資格賽即是一例，因為它關係著未來幾年國際賽的參賽資格。（編輯：屈享平）1120103