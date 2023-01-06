林旺熙更敢催大專聯賽飆速151公里 有意拚選秀

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（中央社記者謝靜雯台中6日電）文化大學林旺熙高中時期就是受到關注的投手，選擇先到大學磨鍊，今天大專棒球聯賽複賽飆速151公里，幫助球隊關門搶勝，林旺熙球速提升更敢催，也有意挑戰中職選秀。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台中台體大棒球場舉行，文化大學今天與美和科大交手，文化投手林旺熙後援投1.1局、投出3次三振、無失分，最後一球飆出生涯最速151公里，三振對手，幫助球隊順利關門，拿下救援成功，文化以7比5拿下勝利。

文化總教練廖敏雄表示，今天先發投手姚恩多狀況比較不理想，但後面的投手群有撐著，林旺熙飆速151公里、也是鬥志燃燒，面對關鍵緊張的比賽，球員們全心全意想要拚，技術就會出來。

林旺熙在就讀鶯歌工商時期就是球探追蹤的焦點，但畢業後聽從鶯歌總教練王傳家的建議，先到大學磨鍊，球速、變化球和心理素質都有提升。

林旺熙表示，大學球速約再增加3公里，今天登板隊友守備上雖然有狀況，但沒有想太多，相信自己可以守下來，最後一球拚勁全力飆出生涯最快球速，就是想幫球隊守住勝利。

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林旺熙也提到，以前丟球時不太敢催，會怕怕的、怕丟到人，升上大學後心理素質也有提升，更敢與打者對決，滑曲球的角度也更犀利，滑曲球球速約126公里，目前直球最快球速151公里，也能有效製造速差。

林旺熙也有加強重量和丟重球訓練，體型有變壯，目前在球隊中的定位是後援，他自評近一年有慢慢投出成績，也有意挑戰中職選秀，但也表示在體力、變速球的控制能力上還需要加強，另外近期也有多練指叉球，「目前還沒有在比賽中投過，但差不多快要練成了。」（編輯：陳政偉）1120106