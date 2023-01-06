日立慈善盃女子高球賽 徐薇淩68桿暫居排頭

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（中央社記者龍柏安台北6日電）旅美高球名將徐薇淩今天在日立慈善盃女子高爾夫菁英賽首輪，打下5鳥、1柏忌，以低於標準4桿的68桿，以1桿之差暫時領先「漂亮寶貝」葉欣寧，獨居排頭。

2023日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，今天在東方高爾夫俱樂部點燃戰火，替全新賽季揭開序幕。

徐薇淩賽後表示，今天整體發揮都算不錯，尤其推桿很好，全場僅用29推，她在4個標準5桿的長洞就抓下3鳥，此外還在第8洞推進12呎鳥推，以及第11洞的24呎長推捕鳥。

對於長洞打得好的關鍵，徐薇淩透露，主要是第3桿攻上果嶺的落點都不錯，加上推桿狀態又好，讓她抓下不少小鳥，「東方球場果嶺速度較快，也很順暢，自己今天推桿的心態與準備動作都執行得很好，結果就不錯。」

今年是徐薇淩自2012年轉入職業後，生涯第10次參加日立慈善盃，她表示，過去共6度打進前10，最佳名次是並列第5，卻從未在比賽中單獨領先。

正是因為沒拿過這場比賽冠軍，徐薇淩也承認，每年參賽她都期望可以奪冠，而今天在首輪的好表現，讓她開心地說：「是個好的開始。」

首輪暫居第2的葉欣寧，過去幾年因身體狀況不佳，導致參賽有些斷斷續續，2021年甚至休息了整整一年，今天她打下4鳥、1柏忌，打出個人在日立慈善盃的最佳桿數，讓她非常開心。

葉欣寧強調，她很感謝原先的贊助廠商始終沒有放棄她，也沒給她太多壓力，只要她把身體養好，現在身體狀況逐漸好轉，也希望自己能打出好成績來回饋。（編輯：陳政偉）1120106