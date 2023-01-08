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澳網在即 兩屆冠軍大坂直美退賽

2023/1/8 16:30
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（中央社墨爾本8日綜合外電報導）澳洲網球公開賽將於16日開打，主辦單位表示，兩屆冠軍大坂直美今天退出這場年度首個大滿貫賽事。

綜合法新社和路透社報導，主辦單位在推特（Twitter）上說，日本好手「大坂直美已退出澳網，我們會想念她」，但沒有透露她退賽的原因。

澳網還推文說，烏克蘭選手「雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）躋身會內賽籤表」。

大坂直美曾在2019年和2021年澳網女單奪冠，她自去年9月因腹痛退出東京的賽事後就沒再出戰，世界排名已下滑到第42名。

大坂直美今年沒有安排參加澳洲阿得雷德（Adelaide）和荷巴特（Hobart）的熱身賽，引發外界質疑她可能缺席澳網。

如今大坂直美確定不出賽，對澳網又是一大打擊，去年美國網球公開賽封王的西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）6日也以右腿問題為由退出澳網。

美國資深女將大威廉絲（Venus Williams）近日在奧克蘭菁英賽（Auckland Classic）受傷後，也不會參加澳網。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1120108

#大坂直美
#澳網
#阿得雷德
大坂直美
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