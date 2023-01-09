張肇元被選走 統一獅積極補強網羅捕手張聖豪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職統一獅隊捕手張肇元被台鋼雄鷹選走，獅隊補強捕手戰力，領隊蘇泰安證實與張聖豪達成合約共識，張聖豪去年有U23世界盃國手資歷，獅隊看中他的潛力，期待他早日上一軍、展現身價。

中華職棒去年季後公布各隊契約球員保留名單，中信兄弟沒有將捕手張聖豪放入名單中，但隨後也發出訊息，有意簽回張聖豪。

中職統一獅隊領隊蘇泰安今天證實與張聖豪達成合約共識，蘇泰安接受電話訪問時表示，因為去年底擴編選秀陣中捕手張肇元被台鋼雄鷹指名，捕手也是球隊很重視的一塊，確定張聖豪沒有被放入兄弟60人保留名單、可以開始接觸後才主動接洽。

張聖豪在2019年選秀第4輪被中信兄弟選入，目前為止還沒有一軍出賽紀錄，去年二軍總計36場出賽，敲出12支安打，打擊率2成67，也是去年U23世界盃棒球賽代表隊成員。

蘇泰安表示，球團評估張聖豪是有潛力的球員，達成合約共識後，張聖豪也還需要整理一些個人物品，會盡快安排後續，讓他投入春訓，也期待能早日上到一軍、展現身價。（編輯：張雅淨）1120109