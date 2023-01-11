許育修險勝伊梅爾 澳網會內門票只差一步

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（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣網球好手許育修，今天在澳洲網球公開賽會外賽第2輪，兩盤都歷經搶七大戰後艱辛脫困，以7比6（4）、7比6（4）擊敗瑞典選手伊梅爾，再1勝就可摘下會內門票。

2023澳洲網球公開賽將於1月16日登場，今天進行會外賽第2輪，台灣僅許育修登場亮相，今天他歷經1小時46分，成功扳倒世界排名126名的瑞典好手伊梅爾（Elias Ymer），順利躋身第3輪。

青少年時期以雙打聞名的許育修，2017年網壇4大滿貫賽青少年組男雙，他就包攬澳洲網球公開賽、溫布頓網球錦標賽與美國網球公開賽3座冠軍，讓他聲名大噪，去年他在雙打就包攬10冠，男單方面也曾在雪梨挑戰賽封王。

世界排名208的許育修，今年是他首次參加澳網會外賽，今天他與伊梅爾戰況呈現膠著，首盤雙方互不相讓，鏖戰至搶七大戰，許育修在4比4平手之際連拿3分，先以7比4拔得頭籌。

次盤開局許育修發球局就失手，一度陷入0比2落後，所幸他即時回穩連拿2局扳平戰局，戰線再次被逼入搶七。

這次許育修沒再保留，搶七大戰早早取得4比1優勢，在一路領先下再以7比4拿下，也順利挺進會外賽最終輪。

許育修下一輪對手，是世界排名161的法國選手穆勒（Alexandre Muller），倘若他能再次拍落對手，將是他首度取得澳網職業組會內賽門票。（編輯：屈享平）1120111