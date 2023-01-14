斯洛維尼亞射擊大獎賽 吳佳穎10公尺空氣槍摘銀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北14日電）連兩年的第1場國際賽，射擊女將吳佳穎都用獎牌來迎接全新賽季，今天她在斯洛維尼亞射擊大獎賽女子10公尺空氣手槍金牌戰，以13比17惜敗匈牙利女將梅潔摘銀。

「證件妹」吳佳穎這次單兵出擊2023斯洛維尼亞射擊大獎賽，她在資格賽飆出582分排名高居第1，晉級後先在排名賽以251.1分，與繳出246.2分的匈牙利好手梅傑（Veronika Major）雙雙晉級金牌戰，可惜最終仍與完美差了那麼一點。

射擊賽制去年起推陳出新，獎牌戰不再以總分論高下，每發射完後分數較高者取得2分積分，平手各得1分，先拿到16分的勝出。

吳佳穎今天前5發射完，和對手戰成5比5平，可惜隨後連續5發都讓對手拿下，也讓梅傑取得「聽牌」優勢。

韌性十足的吳佳穎沒有放棄，接下來她連追4發，也將差距縮小至只差2分，可惜關鍵第15發她僅射出9.3分，而對手則繳出10.2分，讓她抱憾與金牌擦身而過。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

事實上，吳佳穎與梅傑堪稱是老冤家，2019年印度射擊世界盃新德里站，當年吳佳穎拿下銀牌並取得東京奧運參賽門票，不過攔路奪金的就是梅傑。

新年第1場比賽就順利奪銀，對吳佳穎而言仍是個好的開始，去年她在世界盃埃及站與田家榛、余艾玟攜手，於女子10公尺空氣手槍團體賽摘下首面銅牌，今年她單兵出擊在個人賽摘銀，且獎牌成色更優於去年，也替新賽季博得好彩頭。（編輯：徐睿承）1120114