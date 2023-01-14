馬刺主場觀眾數刷新紀錄 狂輸31分不敵勇士

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（中央社德州聖安東尼奧13日綜合外電報導）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺今天回到舊主場阿拉莫體育館（Alamodome）出戰金州勇士，現場6萬8323人觀賽，創下NBA紀錄，不過最後勇士以144比113勝出。

法新社報導，衛冕軍勇士的替補球員表現亮眼，後衛普爾（Jordan Poole）從板凳出發，拿下全場最高25分，迪文森索（Donte DiVincenzo）也挹注22分。

他們不是吸引大批喧鬧觀眾進場的焦點，但這並不重要，球迷們讚揚兩支球隊的表現，歡慶進場觀眾人數打破紀錄。

馬刺1993年到2002年將阿拉莫體育館作為主場球館，後來搬到AT&T中心（AT&T Center）。

為慶祝成軍50週年，馬刺今天返回阿拉莫體育館比賽，吸引6萬8323人進場，打破1998年3月27日芝加哥公牛巨星喬丹（Michael Jordan）率隊作客亞特蘭大老鷹主場時締造的6萬2046人進場紀錄，成為NBA史上最多人進場觀戰的例行賽。

馬刺老球迷很高興有機會回到阿拉莫體育館，但也有很多觀眾是專程來看勇士球星柯瑞（Stephen Curry）和他的隊友。

勇士今天有8名球員得分達兩位數，包括柯瑞12投6中，拿下15分；湯普森（Klay Thompson）和魏金斯（Andrew Wiggins）都得16分。

馬刺則有5人得分達雙位數，最高分是瓊斯（Tre Jones）21分。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1120114