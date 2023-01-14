T1特攻第4節拉尾盤 逆轉勝獵鷹率先取得10勝

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（中央社記者龍柏安台北14日電）T1聯盟新北中信特攻今天在第4節，拉出36比20強攻，加上謝亞軒在最後55.8秒飆進超前三分球，最終以116比111逆轉勝台南台鋼獵鷹，成為聯盟首支拿下10勝的球隊。

台灣運彩xT1聯盟今天僅有1場比賽，由台南台鋼獵鷹在主場迎戰聯盟例行賽龍頭新北中信特攻，獵鷹靠著猛烈三分攻勢，全場幾乎一路領先，最後卻主場翻船，吞下跨季對戰的10連敗。

特攻本土射手謝亞軒，全場三分球12投6中，攻下並列全隊次高的24分，包括第4節最後55.8秒的超前三分球，率特攻拉出一波8比2攻勢「關門」，順利完成逆轉勝。

提到第4節的關鍵三分，謝亞軒表示，前一波他被裁判吹了犯規，讓他有些懊惱，一方面是他自認沒有犯規，另一方面也送對手站上罰球線，對球隊造成傷害，「當時我就告訴自己，下一球一定要補回來。」

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特攻第4節前半段靠著「黑豹」阿巴西連拿6分，還包括賞了對手一次特大號麻辣鍋，帶領球隊吹起反撲號角，謝亞軒提到隊友的表現也讚不絕口，強調就算阿巴西上半場手感並不突出，他們仍彼此鼓勵，阿巴西也利用自己的優勢，幫助球隊打出快速轉換的球風。

對於成為聯盟首支拿下10勝的球隊，謝亞軒也笑說：「整隊可以過個好年。」他強調，上一場比賽他們以18分之差輸給高雄全家海神，所幸他們沒有洩氣，此役又靠著逆轉獲勝，他認為對整個團隊來說，都是非常大的鼓舞。（編輯：屈享平）1120114