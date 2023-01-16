潘文輝下苦心修控球終圓旅美夢 周宗志：與有榮焉

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開南大學投手潘文輝（左）加盟美職費城人隊簽約記者會16日在台北南港老爺行旅舉行，球隊球探王金勇（右）為他穿上球衣。中央社記者張新偉攝 112年1月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）穀保家商青棒隊近年幾乎年年產出旅外球員，潘文輝確定加盟美職費城人隊，穀保總教練周宗志一路看著他成長，從被認為有球速、沒控球，到下苦心提升完成旅美夢，替他開心。

「火球男」潘文輝今天召開加盟美國職棒費城人隊記者會，高中穀保家商棒球隊總教練周宗志、新北市體育總會棒球委員會主委蔡明堂都有出席，周宗志表示，「阿輝可以完成夢想，很替他開心，高中畢業後又多等了一年，他真的付出很多的努力。」

潘文輝三級棒球時期就是球探追蹤的焦點，具有破150公里火球被評價有旅外潛力，周宗志表示，潘文輝高一的時候就有出色的直球速度，但外界對他最大的質疑是控球，認為他有速度、沒控球，一路看著潘文輝成長，「他真的在控球這部分下了很大的苦心，也提升到了一定的水準。」

潘文輝同屆隊友投手林昱珉去年早一步展開旅美生涯，加盟美職亞利桑那響尾蛇隊，今年潘文輝也確定展開旅美生涯，另外投手沈家羲、以及目前還在穀保的投打二刀林盛恩等人，都很有機會旅外，能夠培養出這麼多的旅外球員，周宗志僅謙虛表示：「與有榮焉。」

蔡明堂今天在記者會上回憶起潘文輝高一剛到穀保家商考試的情形，他在國中畢業就可以投到148公里，蔡明堂表示，「他是一個很好的棒球球員，從那一刻起，我就覺得潘文輝一定可以旅外。」

蔡明堂表示，潘文輝先天條件很好，個性又很憨厚，不太會跟人計較，每天很認真練球。蔡明堂也提醒潘文輝，到了美國人生地不熟，為人處世要想清楚，雖然有翻譯，還是要學英文，也開玩笑說，「聽到別人的稱讚就點頭，聽到批評就假裝聽不懂。」

蔡明堂期許潘文輝在美職發光，「你是穀保之光、新北之光，未來你可能是台灣之光」。（編輯：張雅淨）1120116