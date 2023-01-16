男足踢假球案擴大 中國足協祕書長劉奕被免職

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（中央社台北16日電）中國男足前主帥李鐵疑因假球案被帶走調查後，中國足協宣布秘書長劉奕也被免職。此前中共國家體育總局政法司副司長胡光宇因涉及「嚴重違紀違法」被徹查。

中國足協15日在蘇州召開第11屆執委會第8次會議，綜合中國媒體報導，會中宣布劉奕被免職。

這位足協高官曾是中國男足界的經紀人，並於2019年8月當選中國足協秘書長。但他的任事能力備受質疑，足協內部的年度考評他屢屢排名殿後。

值得注意的是，中國足協國管部部長、常務副秘書長陳永亮14日在蘇州現身後，15日卻缺席這次執委會。依會議章程，15日的執委會會議討論聯賽和國家隊，陳永亮安理必須與會。

中國媒體人冉雄飛在微博撰文披露，陳永亮被帶走協助調查，並指陳永亮被公開帶走時還沒有正式開會，且現場目擊的人也不多，但足協相關高層已接獲紀檢組的正式通知。

李鐵是在2022年11月被有關部門帶走調查，當時他正出席中國國家足協舉辦的職業級教練培訓會議。

隨後湖北省紀委監委網站11月26日發布消息，李鐵涉嫌嚴重違法，由中共中紀委、中國國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省紀委監委展開調查。此後，胡光宇即被控涉嫌嚴重違法。（編輯：曹宇帆/邱國強）1120116