曾俊欣許育修澳網男單17日上陣 詹家姊妹分頭出擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣網球好手曾俊欣、許育修明天將在2023年澳洲網球公開賽男單首輪賽事登場，而台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴將在女雙賽事分頭爭取晉級門票。

澳洲網球公開賽為網壇4大滿貫賽每年最先登場的賽事，在澳洲墨爾本舉行。

男單部分，台灣選手除了連2年參賽的曾俊欣外，還有從會外賽連過3關的許育修，首度挺進大滿貫會內賽，預計將在明天亮相，同樣都要尋求大滿貫生涯首勝。

曾俊欣將出戰澳洲好手巴比倫（Alexei Popyrin），雙方繼去年美網後再度碰頭；許育修對手則是澳洲選手德米瑙爾（Alex de Minaur）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，詹家姊妹詹詠然與詹皓晴將在18日起登場的雙打賽事兵分二路，詹詠然繼續與智利選手瓜拉奇（Alexa Guarachi）攜手，女雙首輪將迎戰義大利組合布隆澤蒂（Lucia Bronzetti）與科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto）。

詹皓晴則與中國選手楊釗煊合作，名列大會女雙第11種子，女雙首輪將遭遇到澳洲選手史托蘇兒（Samantha Stosur）與法國選手柯爾妮（Alize Cornet），其中38歲的史托蘇兒已宣布將在本屆澳網結束後退役，她曾經拿下2019年澳網女雙冠軍。（編輯：張雅淨）1120116