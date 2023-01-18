更多編輯台推薦新聞：
Google地圖全球10大熱搜文化景點 松山文創、中正紀念堂上榜
生活

Google地圖全球10大熱搜文化景點 松山文創、中正紀念堂上榜

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常
生活

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常

中央社啟事
社會

中央社啟事

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

澳網女單 斯威雅蒂拍落哥倫比亞對手闖進第3輪

2023/1/18 13:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本18日綜合外電報導）波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在澳洲網球公開賽女單沒浪費太多時間，就以6比2、6比3拍落哥倫比亞選手歐索里奧（Camila Osorio），闖進第3輪。

法新社報導，21歲的斯威雅蒂是2022年法國公開賽與美國公開賽女單冠軍，希望能在澳網首度封后。她今天與頑強的歐索里奧纏鬥1小時24分鐘後，闖進32強。

斯威雅蒂賽後表示：「這場比賽比帳面分數看起來還要難打很多，體力上真的很累。卡蜜拉（歐索里奧）沒有免費送分給我，所以我得很努力地爭取分數，但很高興我能保持穩定，闖進下一輪。」

一年前，她在墨爾本球場（Melbourne Park）舉行的4強賽敗給柯林斯（Danielle Collins），這已是她生涯歷來在澳網的最好成績。

斯威雅蒂第3輪的對手，將是2019年美國公開賽冠軍、加拿大好手安德里斯庫（Bianca Andreescu），或是從會外賽打進來的西班牙選手布克薩（Cristina Bucsa）。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120118

#斯威雅蒂
#歐索里奧
#安德里斯庫
斯威雅蒂
球后斯威雅蒂澳網首輪驚險過關 稱靠保持專注克敵聯合盃網賽4強 世界球后斯威雅蒂爆冷輸球落淚
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族