澳網女單 斯威雅蒂拍落哥倫比亞對手闖進第3輪

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（中央社墨爾本18日綜合外電報導）波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在澳洲網球公開賽女單沒浪費太多時間，就以6比2、6比3拍落哥倫比亞選手歐索里奧（Camila Osorio），闖進第3輪。

法新社報導，21歲的斯威雅蒂是2022年法國公開賽與美國公開賽女單冠軍，希望能在澳網首度封后。她今天與頑強的歐索里奧纏鬥1小時24分鐘後，闖進32強。

斯威雅蒂賽後表示：「這場比賽比帳面分數看起來還要難打很多，體力上真的很累。卡蜜拉（歐索里奧）沒有免費送分給我，所以我得很努力地爭取分數，但很高興我能保持穩定，闖進下一輪。」

一年前，她在墨爾本球場（Melbourne Park）舉行的4強賽敗給柯林斯（Danielle Collins），這已是她生涯歷來在澳網的最好成績。

斯威雅蒂第3輪的對手，將是2019年美國公開賽冠軍、加拿大好手安德里斯庫（Bianca Andreescu），或是從會外賽打進來的西班牙選手布克薩（Cristina Bucsa）。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120118