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梅西將再對決C羅 沙烏地富商出價7880萬取得黃金門票

2023/1/19 01:16
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（中央社利雅德18日綜合外電報導）世界足壇兩大天王梅西及「C羅」羅納度即將在沙烏地阿拉伯再次對決。一名沙烏地官員表示，一名沙國富商出價260萬美元（約新台幣7880萬元）贏得了這場比賽的黃金門票競標。

法新社報導，梅西（Lionel Messi）所屬球隊法甲巴黎聖傑曼（PSG）定於19日與「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的新東家沙烏地足球隊艾納斯（Al Nassr）與希拉爾隊（Al Hilal）選出的沙國明星隊踢友誼賽。

沙烏地阿拉伯娛樂總局（General Authority for Entertainment,GEA）主席謝赫（Turki Al Sheikh）17日表示，沙國房地產集團AqarOne總經理甘姆迪（Mushref Al-Ghamdi）贏得了這場比賽的特別門票競標。

根據謝赫的推特帳號影片，門票得標者將能參與開賽典禮，在謝赫旁共同觀賽，並有機會與梅西及C羅會面，並有望見到巴黎聖傑曼球星內馬爾（Neymar）及姆巴佩（Kylian Mbappe）。

此外，門票得標者也能參與一場慶祝午宴，能進入兩隊的更衣間，能參與加冕儀式，並且能與獲勝球隊合影留念。

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過去15年以來，世界足壇基本由C羅與梅西瓜分天下，兩人合計抱走12次金球獎（Ballon D'Or）。在梅西效力西甲巴塞隆納隊（FC Barcelona）而C羅替皇家馬德里（Real Madrid）踢球的那9年，兩人競爭是球迷關注焦點。

梅西去年12月在卡達世界盃替阿根廷抱回了冠軍，而C羅最近與艾納斯簽下3年合約，據信這紙合約價值超過2億歐元（新台幣65.5億元）。（譯者：陳正健）1120119

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