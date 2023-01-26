林益全披獅袍亮相 背號未定不怕9號魔咒

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（中央社記者謝靜雯台南26日電）中職統一獅隊今天開訓，林益全轉隊後首度亮相在心願卡上寫下「肯定自己」，可以回到熟悉的台南打球很開心。目前背號未定，被問起會不會害怕獅隊的9號魔咒，他笑說：「我坦習慣了。」

中華職棒統一獅隊在主場台南棒球場開訓，本季野手林益全從富邦悍將轉隊到統一獅隊，在開訓典禮首度披上獅隊球衣亮相，但目前背號未定。

林益全表示，職棒生涯十幾年都是穿著9號，目前獅隊的9號是李丞齡的背號，會先與學弟聊看看，穿9號是習慣，球員都喜歡穿自己喜歡的號碼，獅隊9號背號代表性人物是羅敏卿，先前潘武雄也曾穿過，但潘武雄曾分享，穿9號斷了4根骨頭，「9號要八字夠重才能穿」。

被問起知不知道獅隊的9號魔咒，林益全笑說不知道，但也開玩笑說，「反正我坦習慣了」，如果可以穿上獅隊的9號，知道羅敏卿的豐功偉業，希望可以追隨獅隊的傳統，替獅隊發光發熱。

從悍將轉隊到獅隊，有許多討論的聲音，被問起做出這個決定有沒有掙扎，林益全表示，沒有什麼掙扎，充滿感謝，知道有這個選項，與經紀人溝通後做出最好的轉變和選擇，確定轉隊後積極備戰，也感謝一路以來待過的球隊，「如果沒有這些球團老闆的支持，我們也就不會有舞台」。

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林益全說，從小在台南長大，可以回到台南打球蠻開心的，爸爸媽媽也在南部，不需要僅透過冷冷的訊息或者電話聯絡，可以每天看到他們，吃到媽媽準備的三餐，獅隊陣中也有很多熟悉的學長、學弟，與總教練林岳平先前也曾在業餘台灣電力棒球隊當過隊友。

加入獅隊後一壘位置競爭，林益全表示，不僅是獅隊，每支球隊都很競爭，把自己準備好、打出成績；至於心願卡上寫下「肯定自己」的原因，林益全說：「不管團隊個人、成功或失敗，都要有堅強的意志力，相信自己絕對做得到。」（編輯：管中維）1120126