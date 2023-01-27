台鋼雄鷹開訓 洪一中：要成為南部球迷的驕傲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳高雄27日電）中職台鋼雄鷹隊今天在澄清湖棒球場開訓，公布主、客場球衣。總教練洪一中表示，回到高雄很有親切感，要將「幼鷹」訓練成兇猛的老鷹，努力讓球隊成為南部球迷的驕傲。

台鋼雄鷹隊去年加入中華職棒成為第6隊，透過季中選秀及擴編選秀，戰力逐漸成形，在今年初公布總教練為洪一中，並在今天展開隊史首次春訓，現場開放球迷進場，有球迷舉著洪一中的旗子為他加油。

開訓典禮中，洪一中高興地說：「一年沒有聽到這樣的聲音了，希望接下來球迷也能來球場為我們加油。」洪一中表示，離開高雄十幾年了，再次回來這裡很興奮也很期待，並感覺到親切感，「因為我是正港的高雄人。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

洪一中昨天加入球隊訓練，他表示，有感覺到年輕選手的活力，他們每天進球場都掛著笑容，態度也很好。洪一中也說：「我們教練團會很認真地把幼鷹訓練成兇猛的老鷹，也一定會努力讓這支球隊成為南部球迷的驕傲。」

台鋼雄鷹今天開訓，公布今年主、客場球衣，主場球衣為白色橫條紋，客場球衣則是球隊代表色綠色。領隊劉東洋接受媒體聯訪時表示，「這套球衣今年先在二軍使用，現在隊徽還在徵選，初步先以比較簡潔的風格，明年加入隊徽元素後會重新設計。」（編輯：郭諭儒）1120127