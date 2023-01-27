洪一中本季目標先訓練選手 首場熱身賽對台灣隊

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中職台鋼雄鷹隊27日在高雄正式開訓，總教練洪一中（後右2）表示，首要目標會先放在訓練選手，讓球員變得更強壯，另外，除二軍賽事，也盼透過熱身賽打滿120場。圖為洪一中場邊觀察選手練習情形。中央社記者張新偉攝 112年1月27日

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（中央社記者楊啟芳高雄27日電）中職台鋼雄鷹隊今天開訓，教頭洪一中表示，首要目標會先放在訓練選手，讓球員變得更強壯，另外除了二軍賽事，也希望透過熱身賽打滿120場，首場對外賽對手就是經典賽台灣隊。

台鋼雄鷹16日宣布總教練由洪一中擔任，昨天開始加入球隊訓練，先以基本體能訓練開始。他接受媒體聯訪時表示，目標會放在明年，今年在二軍以訓練球員為主，先讓球員變強壯，得以應付明年一軍賽事。

雄鷹隊預計在2月17日打首場對外熱身賽，會對上世界棒球經典賽台灣隊，不過目前雄鷹才剛開訓，洪一中說：「這個時間有點趕，但他們（台灣隊）需要熱身賽，就是盡我們能力幫忙。」

二軍各隊一年賽事只有80場，不過一軍有120場例行賽，洪一中規劃多找熱身賽打，可以湊滿120場，讓球員提前適應。不過洪一中也說：「當然是標準有點高，因為他們沒有打過這麼多場的經驗，能不能應付我不知道，但就是我們的目標。」

不過洪一中提到，目前球隊投手量還沒有很足夠，所以希望找洋投。領隊劉東洋則說：「目前洋投人選還沒明確，但已經有跟總教練討論，之前他也提到會用育成型洋將去規劃，目前也朝這個方向去做。」

洪一中也希望提醒球員，除了儲備好可以打120場比賽的體力，生活的自律性也要養成，包括飲食、睡眠等，都要慢慢養成好習慣。

目前台鋼雄鷹隊陣中幾乎都是沒有職棒經驗的年輕選手，洪一中笑說：「每天跟年輕人在一起，感覺我都變年輕了，每天看到他們都是快快樂樂，感覺就很有活力，教練訓練起來也會跟著有活力。」（編輯：郭諭儒）1120127

中華職棒台鋼雄鷹隊透過季中選秀及擴編選秀，戰力逐漸成形，也在今年初公布總教練為洪一中，27日並展開隊史首次春訓，現場開放球迷進場，有球迷舉著洪一中的旗子為他加油。中央社記者張新偉攝 112年1月27日