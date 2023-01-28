樂天桃猿開訓 喊出口號Ready盼準備好自己

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（中央社記者楊啟芳嘉義28日電）中職樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，新球季口號為Ready，領隊浦韋青期許選手要隨時準備好自己，去年桃猿隊錯失總冠軍，但教頭曾豪駒說也得到豐富經驗，盼今年能奪冠。

桃猿隊在去年球季全年勝率第一，不過在總冠軍賽不敵中信兄弟，錯失總冠軍。桃猿隊今年新球季喊出口號「全猿準備Ready」，領隊浦韋青在開訓典禮上致詞時表示，「過去球隊有成功的地方、有遺憾的地方，職業選手的天職就是要隨時保持準備好的狀態，希望今年大家都可以準備好」。

桃猿隊總教練曾豪駒則表示，爭取第一是職棒球員的目標、也是天職，去年全年勝率有很好成績，雖然最後沒能奪冠，「但在最後得到豐富的經驗，知道不足的地方，今年目標沒有變，就是爭取台灣第一，期待年底把去年沒有完成的拼圖完成，大家一起站上頒獎台」。

桃猿隊今年隊長由林泓育續任，他表示，「身為隊長的我，會做好最基本教練跟選手的橋樑，我們去年得到全年勝率第一，雖然最後結果不盡人意，但希望我們今年繼續保有競爭力，最後能奪下最高榮譽」。

今年桃猿隊教練團做了不少調整，其中陳瑞振接下二軍總教練，他表示，去年球隊是全年度第一名，代表是有實力的球隊，但最後差一步。陳瑞振表示，「魔鬼藏在細節裡，共勉大家在球場上計較一點，不要覺得這樣就可以了，每件事情都要很計較」。（編輯：黃世雅）1120128