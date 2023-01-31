富邦悍將年度口號All Blue 整體薪資下降

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中華職棒富邦悍將隊31日在稻江棒球場開訓，領隊林華韋（前中）透露，目前談薪進度8成左右有共識；考量團隊成績和球隊貢獻度，今年整體薪資是下降的。中央社記者張新偉攝 112年1月31日

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（中央社記者謝靜雯嘉義31日電）中職富邦悍將隊今天舉行開訓典禮，喊出年度口號All Blue，希望展現藍色的力量；悍將去年球季戰績墊底，領隊林華韋透露今年整體薪資下降，新球季洋投明後天陸續抵台。

中華職棒富邦悍將隊今天在稻江棒球場舉行開訓典禮，揭曉年度口號All Blue，象徵悍將全隊上下一心，發揮悍將藍色之力量，湛藍出擊、團結向前邁進，誓言拿下年度總冠軍，帶領悍將球迷們前往榮耀的蔚藍海域，希望在今年球季颳起屬於悍將的藍色旋風。

悍將去年整年度戰績墊底，領隊林華韋表示，目前談薪進度8成左右有共識，所有球員無論是自己談或者透過經紀人談，都至少談過一輪。

林華韋表示，考量團隊成績和球隊貢獻度，今年整體薪資是下降的，但表現好的球員包括范國宸、陳仕朋、賴智垣等人，還是有獲得加薪，也期待球隊早日進到整體加薪的階段。

林華韋在開訓典禮上表示，球隊想要變強，球隊的文化很重要，要求榮譽、紀律、倫理、注重舉止，期許大家新的一年一起努力、打出好成績，回報給支持悍將的球迷，朝總冠軍目標邁進。

悍將今年球季4名洋將分別是富藍戈、安得勝、艾普勒及肯特，安得勝因為比較晚簽約，來台進度會比較慢一點，富藍戈、艾普勒及肯特將於明後天陸續抵台、加入球隊訓練。

悍將總教練丘昌榮表示，目前洋將投手安排，富藍戈還是會放在牛棚，與曾峻岳一起負擔8、9局，也可以讓中繼投手群的壓力小一點，但還是要透過熱身賽觀察球員狀況才會比較明朗。（編輯：陳政偉）1120131