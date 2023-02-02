NFL老鷹隊球員席爾斯 因性侵與綁架遭起訴

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國體壇盛事的美式足球超級盃將在台北時間13日早上開打，費城老鷹隊將與堪薩斯酋長隊爭奪冠軍，不過老鷹隊球員席爾斯今天因一起3年多前的事件遭性侵與綁架罪遭起訴。

職業美式足球聯盟（NFL）超級盃（Super Bowl）即將開戰。綜合法新、路透等外媒報導指出，代表國家聯盟（NFC）的費城老鷹隊（Philadelphia Eagles），後備進攻線鋒席爾斯（Joshua Sills）今天遭俄亥俄州檢方以性侵與綁架罪名起訴。

檢方表示，席爾斯被控的性侵與綁架罪均屬一級重罪。25歲的席爾斯來自俄亥俄州，他被控於2019年12月5日從事非經對方同意的性行為，並違背1名女性受害者意願將其關押。

俄亥俄州總檢察長約斯特（Dave Yost）表示，受害者立即向當地警署報告此事，警方也在提出指控前調查此案。

席爾斯本季僅出賽1場，目前已被移入免除名單，意即不能參與練習、不能隨隊移動。職業美式足球聯盟今天表示，已對此事依聯盟個人行為政策加以調查。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120202