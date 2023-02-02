悍將3洋投抵台 高中同學艾普勒、肯特再續前緣

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）中華職棒富邦悍將新球季3名洋投艾普勒、富藍戈、肯特今天一起抵達台灣，其中新洋投艾普勒及肯特以前是高中同學，如今再續緣分；最後一名洋投安得勝則預計2月中抵台。

中職富邦悍將已展開春訓，投手教練羅曼在昨天抵達台灣，今天則是一口氣有3名洋投一起抵達。悍將球團指出，新洋投艾普勒及肯特是初次來到台灣，其中艾普勒還帶全家人一起來，艾普勒及肯特還是高中同學，如今在台灣再度相聚。

之前悍將總教練丘昌榮曾表示，本季目前安得勝、艾普勒及肯特定位先發，富藍戈則是中繼。富藍戈去年表現令人印象深刻，出賽40場包含39場後援，拿下1勝2敗、5次救援成功、11次中繼成功，防禦率2.45，曾投出161公里球速，創下中職史上最快球速新紀錄。

安得勝則是在去年季中加盟悍將，先發6場投31.1局，拿下1勝1敗，防禦率1.72，安得勝預計將在2月中抵達台灣。洋投新面孔部分，右投艾普勒有亞洲職棒經驗，曾打過韓職與日職；左投肯特則有多年美職3A經歷，首度來到亞洲打職棒。（編輯：張雅淨）1120202