陳偉殷復健進入傳接球階段 與兒子一起練習

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）前旅日左投陳偉殷近年受肩膀傷勢困擾，去年遭日本職棒阪神虎隊指定讓渡，隨後動手術根治問題，目前雖然沒有球隊，仍持續在復健，他今天在社群媒體貼出與兒子傳接球的影片。

目前37歲的陳偉殷在2020年季後和阪神虎隊簽下2年合約，不過去年6月被阪神虎隊放進指定讓渡名單，成為自由球員，目前仍沒有球隊。陳偉殷近年一直都有肩膀傷勢在身，去年7月動手術，解決困擾了一段時間的肩膀問題，之後持續復健中。

陳偉殷今天在個人臉書粉絲專頁發文指出，「上個月到美國複診之後，我也終於進入傳接球的階段。」並貼出與兒子傳接球的影片，笑稱「地方爸爸兼任投手教練」、「自己小孩最難教」。

陳偉殷在美、日職生涯通算累積96勝，距離挑戰百勝的紀錄，只差4勝。雖然陳偉殷近幾年深受肩膀傷勢困擾，不過他曾說過，會積極規劃並嘗試不同的方式，希望能將自己調整到最好的狀態，再回到投手丘上，日後動向待觀察。（編輯：張雅淨）1120205