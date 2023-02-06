台維斯盃曾俊欣、許育修扛3點 勝墨國首晉世界1級

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（中央社記者黎建忠台北6日電）台維斯盃網球賽世界第1級附加賽，台灣和墨西哥之戰今天進行第2天賽事，台灣男雙推出許育修和曾俊欣搭檔直落2盤獲勝，在5戰3勝制比賽中提前擊敗墨西哥，首度晉級世界1級列強。

賽前台灣靠著許育修和曾俊欣已先取得2點單打勝利，第3點為免夜長夢多，雙打再由許育修搭檔曾俊欣，對上阿瑞瓦洛（Isaac Arturo Arevalo）和拉米雷斯（Cesar Ramirez）組合。

首盤曾俊欣和許育修一度以1比3落後，幸好後來回穩，戰成6比6平手，進入搶7大戰時，以7比4獲勝，順利拿下第1盤。

第2盤台灣組合逐漸找回默契，一共3度破發取得5比2的局數領先，雖然被對手追到4比5，但來到關鍵第10局，輪到台灣組合發球，很快就取得40比0的3個賽末點優勢，最終順利以6比4拿下第2盤，並幫助台灣男網重返台維斯盃世界1級強權之林。

台灣男網是在去年世界2級附加賽以4比0勝瓜地馬拉，接著世界2級再以3比1勝香港，才取得這次世界1級附加賽資格。

參加1級附加賽的24支球隊兩兩一組、捉對廝殺，最終獲勝的12支球隊，就可獲得晉級世界1級的名額。

由於賽事規定，儘管雙方勝負已分，第4點仍必須進行，台灣推出黃琮豪應戰，雖然以2個3比6不敵對手，但無損台灣晉級資格。（編輯：張雅淨）1120206