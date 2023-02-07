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PGA圓石灘高球賽 俞俊安並列第7

2023/2/7 11:29
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（中央社記者黃巧雯台北7日電）美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）圓石灘職業/業餘高球配對賽最終輪因天色太暗喊卡，剩餘賽程延後到今天再戰，俞俊安最終輪揮出67桿，4輪合計275桿，並列第7。

台灣高球一哥潘政琮因還在台灣養傷，預計3月底復出，這次在美國加州舉行的總獎金900萬美元（約新台幣2.7億元）PGA圓石灘配對賽，台灣選手僅俞俊安參賽。

俞俊安前3輪各揮出68、70、70桿，第4輪打完前13洞抓下2鳥，比賽就因天色過暗而暫停，今天展開剩餘賽程，俞俊安還差5洞就能完成比賽。

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俞俊安今天在最後4洞射下3鳥收尾，最終輪打出零柏忌的67桿，也是4回合以來最佳表現，總桿數以低於標準12桿的275桿，並列第7，這也是他2022-23年賽季第2次躋身前10名行列，前一次為去年10月百慕達錦標賽，並列第3。

英格蘭42歲好手羅斯（Justin Rose）今天最終回合揮出66桿，4輪都繳出6字頭的成績，總桿數以低於標準18桿的269桿，抱走冠軍。（編輯：張雅淨）1120207

#俞俊安
#潘政琮
#台灣
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