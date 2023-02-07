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潘文忠：體育署長已有較明確人選 盼2月確定

2023/2/7 15:09
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（中央社記者陳至中台北7日電）教育部體育署長懸缺超過一年，部長潘文忠今天表示，「農曆年後確實有比較明確的人選」，目前在做最後評估，會盡快將人選報行政院，希望這個月（2月）能定案。

台灣代表團於民國110年出征東京奧運時，因選手搭經濟艙、官員搭商務艙引發爭議，時任體育署長張少熙返台後離開體育署長職務，於110年9月2月起歸建台灣師範大學，體育署長職務由教育部常務次長林騰蛟代理至今。

自由時報今天報導，國立體育大學管理學院院長鄭世忠可能接任體育署長。潘文忠接受媒體聯訪，並未直接證實，但首次透露：「農曆年後確實有比較明確人選。」

潘文忠表示，農曆年後有和幾名人選談過，都是熱心體育的相關人士，目前在做最後評估，希望近期就會有新的體育署長出爐，為體育界服務。他提到，馬上來臨的亞洲運動會、世界大學運動會，都需要有署長帶領，和體育界一起努力，讓體育事務更加順利。

潘文忠說，近期就會把最適合的人選報給行政院，確定後會向各界說明。

潘文忠指出，體育署長的資格限制高，文官須12職等，教育人員則要有大學校長的資格，又要有體育專長，加總起來不容易尋找。他希望能在這個月（2月）讓人事案確定，讓新的署長帶領台灣體育積極向前發展。（編輯：管中維）1120207

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潘文忠
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