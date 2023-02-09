全越盃棒球賽2/13開打 安永鮮物隊改名全越運動

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（中央社記者楊啟芳台北9日電）成棒甲組棒球隊安永鮮物改名全越運動，13日開打的全越盃將以新名字亮相。崇越集團董事長郭智輝今天表示，現在目標是積極培養更多業餘好手，厚植台灣棒球實力。

之前崇越集團曾說過有意加入中華職棒，不過隨著中職第5隊味全龍隊、第6隊台鋼雄鷹隊加入，郭智輝接受媒體訪問時表示，目前已經暫時放下職棒夢，「成棒是我現在希望投入的，希望幫助台灣棒球培養更多年輕業餘好手」。

今年由中華民國棒球協會首辦、崇越集團冠名的「全越盃台灣甲組成棒隊邀請賽」將於13日開打，安永鮮物隊將以新名字全越運動隊出發。陣中37歲資深選手姜建銘雖然目前兼任教練，仍確定會打全越盃，不過他表示，之後的比賽是否續當球員還很難說。

崇越科技旗下全越運動創立專業運動訓練品牌XPORTS，協助專業運動員提升競技表現、提供民眾優質運動環境。XPORTS運動場館營運規模持續擴大，協助選手挑戰中華職棒殿堂，去年中職選秀共有4名安永鮮物選手躋身中職舞台，包括陳宇宏（台鋼雄鷹）、陳柏清（台鋼雄鷹）、曾宸佐（台鋼雄鷹）、藍翊誠（味全龍）。

全越運動總經理陳杰成說：「陳宇宏在1月休賽季時，仍回到XPORTS運動訓練中心，與陳冠宇、王溢正、鄭凱文、高國輝等選手共同訓練，期待即將開打的新賽季有不錯表現。」

安永鮮物隊近年還成立棒壘球學院，培育更多年輕棒球選手追逐職棒夢想，並邀請國內各大專院校球隊績優選手，前來安永鮮物棒球隊實習，提供專業培訓。（編輯：管中維）1120209