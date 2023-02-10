桃猿石垣島首戰陳冠宇先發 新秀宋嘉翔蹲捕

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中職樂天桃猿隊10日抵達石垣島，11日起將與日職千葉羅德隊進行2場交流賽，首戰先發捕手將是備受期待的新秀宋嘉翔（圖）。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月10日

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（中央社記者楊啟芳日本石垣市10日電）中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊今天抵達石垣島，明天起與日職千葉羅德海洋隊比2場交流賽，首戰預計左投陳冠宇先發，之後投手車輪戰，先發捕手是深受期待的新秀宋嘉翔。

由於桃猿總教練曾豪駒是世界棒球經典賽（WBC）台灣隊打擊教練，石垣島交流賽由首席教練古久保健二與二軍總教練陳瑞振領軍。

首度領軍到石垣島打交流賽的古久保健二接受媒體訪問表示，心情一樣，但能在石垣島進行交流賽非常難得，希望選手得到難得經驗。

投手調度部分，古久保健二說，預計陳冠宇打頭陣，再由投手陳克羿接手登板，預計讓5、6名投手上場，第6局後以車輪戰方式安排。此外，和陳冠宇同為WBC台灣隊成員的成晉明天預計先發打第2棒。

先發捕手方面，古久保健二表示，預計讓去年季中選秀桃猿第一指名宋嘉翔擔任，期待宋嘉翔靠自己的直覺打比賽，拿出好的感覺，配球會完全交給宋嘉翔；先發第4棒預計讓球員廖健富扛下。

古久保健二也非常期待其他選手表現，希望選手明天發揮出日常練習成果，不會多要求選手什麼，但「大家要集中在那顆棒球上」，拿出精神，知道不足的地方在哪。（編輯：李明宗）1120210

中職樂天桃猿隊10日抵達石垣島，11日起將與日職千葉羅德隊進行2場交流賽，首戰預計由左投陳冠宇（前）先發，之後採取投手車輪戰。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月10日

中職樂天桃猿隊10日抵達石垣島，11日起將與日職千葉羅德隊進行2場交流賽，由於桃猿隊總教練曾豪駒是經典賽台灣隊教練團，這次石垣島由首席教練古久保健二與二軍總教練陳瑞振領軍。圖為古久保健二擔任餵球投手，協助球員打擊練習。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月10日

中職樂天桃猿隊10日抵達石垣島，11日起將與日職千葉羅德隊進行2場交流賽，首席教練古久保健二表示，預計會讓左投陳冠宇打頭陣，再由投手陳克羿（圖）接手登板。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月10日

中華職棒樂天桃猿隊10日抵達石垣島，11、12日將與日職千葉羅德隊進行2場交流賽，球員們10日抵達後，直奔球場練習。圖為野手廖健富（前）與隊友打擊練習。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月10日

中華職棒樂天桃猿隊10日抵達石垣島，11、12日將與日職千葉羅德隊進行2場交流賽，球員們10日抵達後，直奔球場練習。圖為桃猿投手群守備練習。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月10日