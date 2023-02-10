木棒聯賽U18國手孫易磊、邱鑫好表現 穀保拿勝

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高中木棒聯賽第一階段預賽開打，穀保家商10日首戰與花蓮體中交手，投手孫易磊（圖）先發4.1局無失分，穀保終場以7比0拿勝。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年2月10日

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）高中木棒聯賽第一階段預賽開打，穀保家商今天首戰與花蓮體中交手，孫易磊先發4.1局無失分，邱鑫單場3安1打點，穀保終場以7比0拿勝；興大附農今天以4比1擊敗東石高中。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽今天開打，穀保家商上一屆比賽8強止步，中斷連5屆闖進冠軍戰的紀錄，此次賽會力拚重返榮耀。

穀保預賽與羅東高工、嘉義高中、台南海事、玉里高中、花蓮體中同在F組，今天首戰與花蓮體中交手，派出去年U18世界盃棒球賽國手孫易磊擔任先發投手。

孫易磊總計用61球投4.1局被敲出4支安打，投出6次三振、無失分，楊峻翔接手後援投0.2局被敲1支安打，有1次三振，兩人聯手沒有讓對手拿下任何分數。

穀保家商今天安打數集中在前4棒，開路先鋒第一棒邱鑫也是去年U18世界盃國手，1局敲出安打，3局短打推進助攻，4局、5局也都有敲出安打，單場3打數都敲出安打、貢獻1分打點。

興大附農預賽與東石高中、成德高中、東勢高中、中興高中、普門中學同在G組，興大附農今天與東石高中交手，以4比1拿下首勝。（編輯：李亨山）1120210