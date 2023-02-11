桃猿羅德交流賽第2戰扛先發 楊彬做好準備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳日本石垣市11日電）中職樂天桃猿隊與日職千葉羅德隊進行2場交流賽，明天桃猿隊預計推出去年透過交易來的楊彬先發，他表示，為了準備交流賽牛棚已經投到100球，今天會多觀察對方打者。

27歲的楊彬是在2018年季中選秀進職棒，原本效力富邦悍將，不過去年季中因為悍將與桃猿進行交易，由楊彬、楊晉豪與原本桃猿隊的王躍霖、林澤彬交換。去年楊彬轉到桃猿隊就在一軍亮相，出賽7場包含5場先發，拿下2勝1敗、1中繼成功，防禦率3.62。

桃猿隊在今、明兩天先後與羅德隊進行2場交流賽，首戰由左投陳冠宇打頭陣，明天則是由楊彬先發。楊彬今天接受媒體訪問時表示，大約一星期前知道自己要擔任交流賽第2場先發，為了讓自己快一點進入比賽狀況，牛棚練投球數已經到100顆左右，「畢竟要打這個比賽，要調整速度比較快。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊彬指出，雖然現在球速還差一點，不過其他部分還可以。除了之前曾經打過亞洲冬季聯盟，楊彬是首次對決日職球隊，他指出，「教練今天叫我多觀察一下他們的打者，像是哪些打者比較會跑，因為他們上壘就會想要跑。」

至於第1次來到石垣島球場，楊彬直呼這邊很舒服也很漂亮，尤其主球場、副球場、室內練習場、牛棚區都很近，非常方便，最驚艷的是室內練習場，「裡面真的很大。」（編輯：龍柏安）1120211