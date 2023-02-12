石垣島交流賽敗北 桃猿教練強調失敗也是學習

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中職樂天桃猿隊與日職千葉羅德隊的2場交流賽都已結束，雖然桃猿隊都沒能贏球，但首席教練古久保健二（前）叮嚀選手，失敗也是學習，要好好思考這2場賽事的過程，之後透過練習去調整、改進。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月12日

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（中央社記者楊啟芳日本石垣市12日電）中職樂天桃猿與日職千葉羅德的2場交流賽都已結束，雖然桃猿隊都沒能贏球，但首席教練古久保健二叮嚀選手，失敗也是學習，要好好思考這2場賽事的過程，之後改進。

桃猿隊從2016年開始，在春訓時期都與羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，一直到2020年為止每年都舉行，不過2021年及去年受到疫情影響取消，直到今年再復辦，桃猿隊第6度遠征石垣島。桃猿隊在昨天首場比賽以1比4不敵羅德，今天再以2比7落敗，吞下在石垣島對戰的9連敗。

雖然戰績不理想，這次領軍桃猿隊到石垣島比賽的首席教練古久保健二表示，賽前就有跟選手說失敗也沒關係，都是學習；賽後持續提醒他們，要好好思考這2場的過程，今年在春訓所學、所做的事情有發揮多少，並去思考自己與羅德球員的差異，之後透過練習去調整、改進。

被問到台、日球員的差異，古久保健二指出，「從我們這次派的成員來看，其實差異不大，羅德隊派出4名一軍主力，賽前我看他們守備練習，跟我們的球員感覺並沒有差太多，主要是執行面、細節與確實度差異。」

羅德隊監督吉井理人接受台灣媒體訪問時表示，這次交流賽非常有意義，「這個時期（春訓）2隊會來比賽的球員都是年輕選手，如果大家可以吸取好的經驗，是一件好事。」

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至於印象深刻的桃猿隊選手，吉井理人點出今天第2任投手劉家翔。他一登板就演出3上3下，不過下一局被敲清壘安打失3分。吉井理人表示，劉家翔大膽攻擊好球帶的感覺很棒，球速感覺起來很快，未來有很多成長空間，控球可以更好。

至於曾效力羅德隊的陳冠宇，昨天先發投1局，被敲2支安打無失分，吉井理人指出，「他以前在羅德好像投得更好，請繼續加油。」（編輯：李亨山）1120212