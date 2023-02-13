劉俊緯開轟、陳睦衡好投 木棒聯賽穀保4連勝

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高中木棒聯賽穀保家商13日與台南海事交手，劉俊緯（圖）5局敲出陽春砲、帶起球隊士氣，終場以9比3拿下預賽4連勝。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年2月13日

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）高中木棒聯賽穀保家商今天與台南海事交手，4局投手有狀況失分，陳睦衡中繼登板化解危機，劉俊緯5局敲出陽春砲、帶起球隊士氣，終場以9比3拿下預賽4連勝。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，穀保家商與台南海事比賽，穀保開賽就有攻勢，1局靠著邱鑫、簡煜恩接連安打、對方守備失誤，先馳得點，再靠著高飛犧牲打送回第2分。

穀保2局再拿下1分，但4局穀保投手群有狀況、出現4次四壞保送、暴投，守備上也有失誤，讓台南海事追至3比3、扳平比數。

穀保4局攻下1分、要回領先，5局劉俊緯陽春砲帶起士氣，單局攻下3分、拉開領先差距，6局再添加保險分，台南海事比賽後半段沒能再攻下分數、吞下敗仗。

穀保先發投手陳霆豪投3.2局失掉3分（1分責失分），楊峻翔中繼登板連投2個四壞保送後，穀保馬上換上陳睦衡接替投球止血，中繼投2局無失分，最後由火球男林盛恩關門守成。

穀保總教練周宗志表示，陳霆豪本身投球穩定性不好，但可以看出比高一時期的陳霆豪有成長，所以讓陳霆豪透過比賽磨練吸取經驗。

陳睦衡在4局登板成功化解滿壘危機，周宗志稱讚：「他一直是很穩定的選手，面對危機處理時的表現很讓人放心。」

陳睦衡表示，原本就有準備登板中繼，一直在牛棚熱身待命，上去面對滿壘的危機，只要敢攻擊好球帶，相信隊友的守備，一定能夠成功守下。

穀保目標重返榮耀（奪冠），周宗志認為，目前為止，野手表現較為出色，邱鑫、劉俊緯、林佳緯及孫易磊等人，從高一就挑戰木棒組，打擊串聯性愈來愈好，如果在未來的比賽可以再穩定發揮，「我相信我們很有機會」。（編輯：管中維）1120213