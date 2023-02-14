裁判執法受質疑 PLG：每週公布考核結果

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）近期高雄17直播鋼鐵人、桃園璞園領航猿總教練都曾砲轟裁判判決不公，台灣職籃P. LEAGUE+今天做出調整，未來每週公布裁判考核及調整裁判報告形式，盼共創更好的職籃環境。

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）今年2月部分爭議判決引發球迷熱議，包括2月7日領航猿出戰新竹街口攻城獅一役，兩隊爆發衝突，卻波及原本要被換上場的領航猿洋將桑尼（Sani Sakakini），因走入場內，被取消比賽資格。

鋼鐵人總教練鄭志龍、桃園領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）近期都曾在賽後記者會針對裁判執法的公平性開砲，所屬球團事後各自被聯盟開罰新台幣1.5萬元。

PLG聯盟今天發布新聞稿表示，有鑒於近日對裁判的討論和關注增加，聯盟在經過與裁判會議後，決議做出2大調整。

PLG指出，將公開每週裁判考核結果，並在官網上公布。

此外，裁判報告的呈現形式將從現行「最後2分鐘比分在5分差以內的吹判」，調整為「全場賽事球隊所提出之判決申訴，裁判長及場控委員所記錄之情況及特殊判決之說明」。

PLG執行長陳建州表示：「謝謝各界的指教與建議，聯盟都有聽到，裁判團隊一直都非常認真，但如何讓大家有感也是非常重要的，我們希望讓裁判團隊的努力能夠被大家看見，所以在季中做出這樣的調整。」

陳建州強調，培養出一名好裁判所需要投注的資源與時間並不亞於一名球員，希望所有球迷也能夠給予裁判團隊多一點的支持與鼓勵。（編輯：李亨山）1120214