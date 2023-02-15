經典賽6場熱身賽在斗六 張麗善林岳平邀球迷入場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

WBC世界棒球經典賽即將開打，主辦單位安排3月5、6日在斗六棒球場舉行6場熱身賽，雲林縣長張麗善（後排右3）、台灣隊總教練林岳平（後排右4）15日邀請球迷到場加油。中央社記者姜宜菁攝 112年2月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）WBC世界棒球經典賽即將開打，主辦單位安排3月5、6日在斗六棒球場舉行6場熱身賽，古巴等球隊與國內中華職棒較勁，雲林縣長張麗善、台灣隊總教練林岳平今天邀請球迷到場加油。

雲林縣政府今天召開記者會為WBC世界棒球經典賽熱身賽宣傳，張麗善、林岳平和悍創運動執行長張運智等人參加，歡迎球迷3月5、6日到斗六棒球場為球員加油。

張麗善致詞時表示，棒球是台灣的國球，相信民眾都以最熱血心情迎接比賽，很榮幸斗六棒球場在本屆比賽能成為台灣隊訓練基地，並成為官辦熱身賽場地。

張麗善說，3月5、6日連續2天共6場熱身賽，其中有2場會進行直播，讓民眾都能夠觀看這次世界棒球經典賽，雲林縣民持身分證就能免費入場參觀棒球賽，外縣市的民眾只要今年在3月5日前在雲林縣消費滿新台幣500元，即可持發票就能免費入場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林岳平指出，WBC世界棒球經典賽即將開打，球迷都非常支持台灣隊，他們會帶著這樣的期許，在這次賽事全力以赴，讓球迷對棒球產生共鳴，希望能打出讓人感動的球賽，請大家全力支持，為台灣隊加油打氣。

6場官辦熱身賽分別為3月5日上午11時由巴拿馬與統一獅隊交手打頭陣、下午3時義大利對決味全龍隊、晚上7實則是古巴與樂天桃猿交手；3月6日上午11時義大利對戰統一獅隊、下午3時荷蘭對決台鋼雄鷹、晚上7時則由巴拿馬與味全龍交手。（編輯：卞金峰）1120215