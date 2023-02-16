張育成代打亮相敲雙安 經典賽台灣隊熱身賽2連勝

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世界棒球經典賽台灣隊16日在斗六棒球場繼續與中華職棒味全龍隊交手，其中具旅美資歷的張育成15日投入台灣隊集訓，這場比賽第5局代打，也有雙安演出。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年2月16日

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）世界棒球經典賽台灣隊今天在斗六棒球場與味全龍交手，台灣隊打線全場敲出16支安打，其中鄭宗哲、林立、張育成都有雙安表現，加上王維中、江少慶等投手好投，以15比1獲勝。

台灣隊在14日與味全龍隊首場實戰中，共有8名投手輪流登板，其中先發投手胡智爲先發投2局失1分；打線部分，林子偉敲出2支長打，鄭宗哲敲出3安猛打賞、包辦2打點，最終台灣隊以12比3奪下勝利。

台灣隊今天續戰味全龍，全場出現16支安打猛攻，其中開路先鋒鄭宗哲2打數敲出2支二壘安打，還選到1次保送，手感仍十分火燙；第2棒林立也有3打數2安打表現，還包括1支二壘安打。

具旅美資歷的張育成昨天投入台灣隊集訓，今天比賽第5局上場代打，也有雙安演出，其中1支為二壘安打，首次實戰亮相就有好表現。

投手部分，依序推出王維中、江少慶、陳冠偉、呂彥青、陳禹勳、曾峻岳等6名投手登板。先發王維中投2局被敲1支安打，送出4次三振，最快球速145公里；江少慶也投2局，被敲1支安打、投1次觸身球保送，送出2次三振，最快球速147公里。

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第5局由龍隊投手吳秉恩支援，第6局起陳冠偉、呂彥青、陳禹勳、曾峻岳各投1局，僅陳禹勳在第8局掉1分；最後一局曾峻岳出現保送後，連續送出3次三振，最快球速達149公里。

台灣隊陣中旅日選手陸續報到，西武獅隊的吳念庭已在昨天報到，今天投入訓練；日本火腿隊的王柏融、樂天金鷲隊的宋家豪則將在今天晚上向台灣隊報到，王柏融明天就有可能加入實戰。（編輯：龍柏安）1120216