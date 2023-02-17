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鴻海觸角伸入大聯盟選秀聯盟 俄州廠贊助在地球隊

2023/2/17 11:40（2/17 12:39 更新）
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鴻海17日在臉書宣布，俄亥俄州廠今年將與美國職棒大聯盟選秀聯盟中的俄州在地球隊馬霍寧郡拳師犬成為合作夥伴。（圖取自facebook.com/HonHai.Technology）
鴻海17日在臉書宣布，俄亥俄州廠今年將與美國職棒大聯盟選秀聯盟中的俄州在地球隊馬霍寧郡拳師犬成為合作夥伴。（圖取自facebook.com/HonHai.Technology）
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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海集團觸角伸入美國職棒大聯盟選秀聯盟，鴻海今天在官方臉書貼文宣布，俄亥俄州廠今年將與美國職業棒球大聯盟選秀聯盟（MLB Draft League）中的俄州在地球隊馬霍寧郡拳師犬（Mahoning Valley Scrappers）成為合作夥伴。

鴻海指出，在今年賽季當中，鴻海俄州廠將贊助球隊5個特色球衣之夜、以及參與每週日Every Sunday Matters的主場活動，預計將球衣收益捐贈當地社區與慈善機構，同時也全力支持棒球新秀們在運動上的表現。

鴻海先前正式取得美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown在俄亥俄州生產和裝配廠，確立在北美電動車生產基地，去年5月，鴻海完成俄亥俄州資產購買協議後，開始在俄亥俄州工廠展開電動車製造業務。而鴻海俄州廠區所在地即是馬霍寧郡（Mahoning Valley）。

產業人士指出，這是鴻海集團首次參與美國職棒大聯盟「選秀聯盟」相關活動，主要是透過俄州廠與當地社區和球隊建立「敦親睦鄰」關係，至於鴻海集團是否有意進一步投資美國職棒大聯盟球隊、甚至參與台灣的中華職棒大聯盟，目前仍言之過早。（編輯：楊凱翔）1120217

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