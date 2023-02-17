安特托昆博傷退公鹿照贏 12連勝入袋賞公牛6連敗[影]

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安特托昆博提前傷退，改由隊友羅培茲（圖）為公鹿隊提供進攻動力，最後率隊以112比100擊敗公牛。（圖取自twitter.com/NBA）

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（中央社芝加哥16日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天客場對決芝加哥公牛，雖然公鹿「字母哥」安特托昆博第2節扭傷右手腕退場，但隊友挺身而出，最後以112比100擊敗公牛，拿下12連勝。

法新社報導，公鹿超級球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在第2節比賽中，在追逐執行阻攻時重重撞上籃球架包柱不久後就下場。

公鹿隊的初步傷病報告說，安特托昆博扭傷右手腕。

安特托昆博這次受傷是在週末明星賽前的最後一輪NBA例行賽時發生。

安特托昆博預定將在19日登場的明星賽擔任東區隊長，對抗詹姆斯（LeBron James）領軍的西區明星隊。

明星賽已經少了金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）和鳳凰城太陽杜蘭特（Kevin Durant），如果安特托昆博傷勢嚴重而無法出席，明星賽的陣容將再次受創。

公鹿拿下這場勝利後以41勝17負的戰績名列東區第2，僅次於東區龍頭波士頓塞爾蒂克（42勝17負）。

隨著安特托昆博提前傷退，改由隊友羅培茲（Brook Lopez）為公鹿隊提供進攻動力。

羅培茲拿下33分、7籃板和2助攻，而卡特（Jevon Carter）攻下令人印象深刻的22分、6籃板和6助攻。

然而，這場比賽成為公牛的又一次挫折。

公牛現在已經連輸6場比賽，以26勝33負在東區只排名第11，離季後賽漸行漸遠。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120217